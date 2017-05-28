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"التموين": التخفيض في سعر السلع لن يصل إلى 50% كما يعتقد البعض
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

"التموين": التخفيض في سعر السلع لن يصل إلى 50% كما يعتقد البعض

2017-05-28 01:04:20
كتب - متابعات

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن المعارض المقامة حاليا على مستوى الجمهورية تعد وسيلة لتجميع المنتجين ليقدموا سعرا مقبولا للسلع، يستفيد منها المواطن.
وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “القاهرة اليوم”، مساء اليوم السبت، إن التخفيض في سعر السلع لن يصل إلى 50% كما يعتقد البعض، لكن سيحاول المنتجون تحقيق هامش ربح صغير.

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