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السلطات الباكستانية تضبط راكبا وبحوزته كيلوجرام هيروين
مخدرات ادمان هيروين كوكايين بودرة

السلطات الباكستانية تضبط راكبا وبحوزته كيلوجرام هيروين

2017-05-28 00:43:17

تمكنت السلطات الباكستانية اليوم السبت، من ضبط أحد الركاب وبحوزته كيلو جرام من الهيروين قبيل سفره إلى السعودية.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية بأن الراكب - الذي لم تكشف عن هويته - كان في طريقه للسفر إلى مطار جدة السعودي وبحوزته هذه المخدرات.

وكانت السلطات الباكستانية قد تمكنت يوم الاثنين الماضي من ضبط 20 كيلوجراما من المواد المخدرة على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الدولية الباكستانية ” بى اى ايه ” التى كانت فى طريقها إلى لندن.

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