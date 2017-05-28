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ماذا قال الشحات الجندي على فتوى الصيام حسب "الراتب"؟
د محمد الشحات الجندي ، أمين عام الجلس الأعلى للشئون الاسلامية

ماذا قال الشحات الجندي على فتوى الصيام حسب "الراتب"؟

2017-05-28 00:52:47
كتب - متابعات

عقب الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على فتوى الشيخ مصطفى راشد، والذي قال إن الصيام فرض على الأغنياء فقط أما بالنسبة للفقراء فهو تطوع، حيث إن الصيام ليس فرضًا على كل مصري، يقل راتبه عن 500 دولار شهريًا.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إن ما جاء في تلك الفتوى يخالف نصوص قرآنية، منها “ومن شهد منكم الشهر فليصمه”، موضحًا أن الفتوى لا دليل على صحتها.
ولفت عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه يجب على الشيخ مصطفى راشد استخراج الحكم الشرعي من السنة المحمدية والقرآن الكريم.

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