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رئيس الأركان السوداني يشيد بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية
المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد

رئيس الأركان السوداني يشيد بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية

2017-05-28 00:39:24

أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، بعلاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية ،والإنجازات التي تحققت في مختلف مجالات التعاون، مؤكداً أنها تسير إلى الأفضل دوماً.

وجدد عدوي - خلال لقائه اليوم السبت بالسفير السعودي بالخرطوم علي حسن جعفر، على هامش تسلُّم الدفعة الخامسة للمعينات الدعوية المقدمة من السعودية، للقوات المسلحة السودانية، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في وقت سابق- شكره وتقديره لقيادة السعودية وقواتها المسلحة، واصفاً علاقات الخرطوم والرياض بالمتميزة، خاصة وهي ترتبط بوشائج القربى والعقيدة والمصير المشترك.

وقال عدوي، إن التعاون بين البلدين اتخذ منحىً استراتيجياً يلبي تطلعات الشعبين السوداني والسعودي، في ظروف تواجه فيها الأمة الكثير من الأخطار والتحديات.
وأشار إلى التطور إلى شهدته علاقات التعاون العسكري، لافتاً إلى مشاركة السودان في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، والمشاركات السودانية السعودية المتبادلة في المناورات والتدريبات التي تم إنجازها في الفترة السابقة.

وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة استعداد السودان للمشاركة في الآليات التنفيذية لما خرجت به القمة العربية الإسلامية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب،مشيدا بالدعم السعودي المتمثل في المعينات الدعوية، موجهاً جهات الاختصاص بتجديد مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين .

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