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"شئون اللاجئين": المجتمع الدولي عاجزٌ عن مأساة الأطفال اللاجئين
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"شئون اللاجئين": المجتمع الدولي عاجزٌ عن مأساة الأطفال اللاجئين

2017-05-28 00:35:24
كتب - متابعات

قال فوزي السمهوري، رئيس مكتب جذور للدراسات وشئون اللاجئين والهجرة، إن مأساة الأطفال واللجوء بشكل عام يَعكس عجز المجتمع الدولي للعمل من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة وهي إرساء السلم والأمن في العالم.
واعتبر السمهوري، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن الأطفال هي الفئة الأكثر تضررًا من استمرار النزاعات المسلحة بجانب الحالات اللا إنسانية التي ستصيب الشباب والنساء والشيوخ.
وأكد السمهوري أنه في فترات النزاعات تنشط العصابات و”مافيا” استغلال الأطفال للتجارة والعمل أو القيام بأعمال جنائية وجنسية وإرهابية وبيع الأعضاء، مطالبًا بحملات توعية حال وصول الأطفال إلى أماكن اللجوء وقبل مغادرتهم.

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