تعرضت الفنانة هيفاء وهبي، التي تلعب دور “عسلية” في أولى حلقات مسلسل “الحرباية” الذي يُعرض حصريًا على فضائية “النهار”، للاعتداء بالضرب المُبرح، من إحدى السيدات، في منطقة “بولاق” بالقاهرة، وذلك خلال عودتها من عملها في منطقة السادس من أكتوبر، في وقت متأخر.

اتهمت إحدى السيدات،”عسلية” بإدارة شقة للدعارة، مع شقيقتها الفنانة “دينا”، دون احترام لأهالي المنطقة، الأمر الذي دفع الأخيرة للدفاع عن أختها، بمُساعدة “علي” منذر رياحنة، وتحريرها من أهالي المنطقة، موجهًا تهديدات للأهالي بعدم التعرض لهما بعد، ومن يخالف ذلك سوف يُعرض نفسه للقتل.

شنت هيفاء وهبي، هجومًا حادً على شقيقتها “دينا”، بسبب الاتهامات التي توجه لهما من قبل الأهالي، حيث إن الأخيرة تعمل راقصة، وتُقيم علاقة غير مشروعة مع مُنذر رياحنة، بينما تعمل “عسلية” خادمة في إحدى الفيلل بمنطقة السادس من أكتوبر، بعدما انقطعت عن التعليم، بعد وفاة والدها ووالدتها.

“الحرباية” تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته أيضًا منذر رياحنة، ورحاب الجمل، ومصطفى فهمي، وخالد كمال.