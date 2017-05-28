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عمرو أديب يفجر مفاجأة تخص هجوم المنيا الإرهابي
عمرو أديب

عمرو أديب يفجر مفاجأة تخص هجوم المنيا الإرهابي

2017-05-28 00:18:12
كتب - متابعات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأقباط بالنسبة للمصريين نقطة ضعف ومن حقهم أن يشعروا بالظلم، لافتا إلى أن الأقباط مستهدفون بشكل كبير ومن حقهم أن يشعروا بعدم الأمان بالرغم من أن الدولة تقدم لهم كل ما يمكن لتوفير الأمان.

وقال في برنامجه “كل يوم”، المذاع علي شاشة “on-e”، اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خرج لتوجيه ضربتان عسكريتان بالخارج كان من أجل الأقباط، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس السيسي كلمته إلى ترامب هي بمثابة “بيشهد الراجل علي أن الاتفاق اللي في الرياض متنفذش”.

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