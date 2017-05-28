” رمضان ” الراء رحمة ، و الميم مغفرة ، و الضاد ضمانا للجنة ، و ا أمان من النار ، و ن نور من الله العزيز الغفار .

و إن أجمع العلماء على ضعف حديث ” رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار” و لكن المؤكد أن “لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ” من تلك الأيام المباركة التي نشهد فيها صور الرحمة و المغفرة تتجلى في أبهى صورها .

في ثان أيام الشهر الفضيل ، تلتقكيم “محيط” بهذا الملف الذي يحوى منوعات رمضانية لقلبك وعقلك وروحك و لا ننسى معدتك ..كل عام و أنتم بخير .

اشراف عام على الاعداد

عمرو عبد المنعم

اشراف على الملف

شيماء فؤاد

اقرأ فى ملف اليوم الثانى من رمضان :

ـ أسبلة تاريخية .. سبيل عمر أغا

ـ متمردون لوجه الله .. الشيخ حسونة النواوى

ـ حدث في الثاني من رمضان.. قيام الدولة العباسية

ـ رجال حول الرسول.. العباس بن عبد المطلب “ساقي الحرمين”

ـ بالصور: “المولوية” بهجة الروح في ليالي رمضان

ـ الصيام “أجازة إجبارية” لمرضى القولون

ـ مع نوادر الزاهدين

ـ آثار مالقا الإسلامية .. سحر العمارة و الصمود

ـ “فوازير نيلي وعمو فؤاد” .. ذكريات رمضان زمان لها مذاق مختلف