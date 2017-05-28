 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 01:20 صباحاً
روابط سريعة
(2) أوله رحمة فابتغوها
دعاء - ابتهال

(2) أوله رحمة فابتغوها

2017-05-28 00:47:41

” رمضان ” الراء رحمة ، و الميم مغفرة ، و الضاد ضمانا للجنة ، و ا أمان من النار ، و ن نور من الله العزيز الغفار .

و إن أجمع العلماء على ضعف حديث ” رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار” و لكن المؤكد أن “لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ” من تلك الأيام المباركة التي نشهد فيها صور الرحمة و المغفرة تتجلى في أبهى صورها .

في ثان أيام الشهر الفضيل ، تلتقكيم “محيط” بهذا الملف الذي يحوى منوعات رمضانية لقلبك وعقلك وروحك و لا ننسى معدتك ..كل عام و أنتم بخير .

اشراف عام على الاعداد 

عمرو عبد المنعم 

اشراف على الملف 

شيماء فؤاد 

اقرأ فى ملف اليوم الثانى من رمضان : 

ـ أسبلة تاريخية .. سبيل عمر أغا 

ـ متمردون لوجه الله .. الشيخ حسونة النواوى

ـ حدث في الثاني من رمضان.. قيام الدولة العباسية

ـ رجال حول الرسول.. العباس بن عبد المطلب “ساقي الحرمين”

ـ بالصور: “المولوية” بهجة الروح في ليالي رمضان

ـ الصيام “أجازة إجبارية” لمرضى القولون

ـ مع نوادر الزاهدين

ـ آثار مالقا الإسلامية .. سحر العمارة و الصمود

ـ “فوازير نيلي وعمو فؤاد” .. ذكريات رمضان زمان لها مذاق مختلف 

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3