أسبلة تاريخية .. سبيل عمر أغا2017-05-28 00:29:49
أنشئ سبيل عمر أغا في عام 1063هـ/1652م ويقع السبيل في الدرب الأحمر شارع باب الوزير تجاه جامع الازرق ، بنى وأنشأ هذا السبيل طالباً للثواب من الملك المسمي الوهاب وهو الجناب العالي الأمير عمر أغا ويعلوه قاعات سكنية، والسّبيل مُلحق بمنازل وقبة ضريحية وبه شباكين لتسبيل ماء الشرب.
تتكون حجرة التسبيل من شكل مستطيل به شباكين للتسبيل أحدهما يتقدمه كوابيل من الحجر مثبت عليها لوح حديث من الرخام والى يمينه فتحة تزويد الصّهريج بالماء ، كما يوجد مدخل للسّبيل يُوجد به عقد قوسي يؤدى إلى دهليز مستطيل به فوهة الصّهريج (المأخذ) بآخره باب يؤدى الى المدفن الذي تعلوه قبة، والى اليسار يوجد باب حجرة التسبيل.
يوجد اعلى شباك التسبيل في الجهة الشماليّة لوحة عليها نص تأسيسي يتضمن اسم المنشىء والدعاء له وتاريخ الانشاء في ثلاثة اسطر داخل خمس مناطق. يقرأ النص: “.. بنا وانشأ هذا السبيل طالبا. للثواب من الملك الوهاب وهو الجناب العالي. الأمير عمر أغا سقاه الله الكوثر في .يوم العطش الاكبر تقبل الله حسابه. لا اله الا الله. ورفع في الدارين درجاته تم في سنة 1063هـ. محمد رسول الله”.
السبيل قائم بشارع باب الوزير في مواجهة جامع آق سنقر (الجامع الأزرق) بحي الدرب الأحمر ومسجل اثر رقم :240.
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