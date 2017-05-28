الصيام يعتبر أجازة إجبارية لتجديد نشاط الأجهزة الحيوية بالجسم لتستعيد وظائفها للتخلص من الرواسب الموجودة بالجسم، بالإضافة إلى تجديد الدورة الدموية، فالصيام له فوائد كثيرة لاحصر لها، فإنه يعمل على إعادة التنظيم المطلوب لعمل الجهاز الهضمي من خلال الراحة التي يوفرها شهر رمضان الكريم.

هذا ما أكده ￼الدكتور حسني الفيومي استشاري الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، في حديث خاص لمحيط، مشيرا إلى أن الصيام يعتبر فرصة لراحة القولون العصبي من التقلصات والانتفاخ والغازات، وذلك لأن طول فترة الصيام ما بين السحور والفطور تعمل على تنظيم الطعام من ناحية والحفاظ على القناة الهضمية وصيانتها من جهة أخرى.

الصيام يخلصك من سموم الجسم

وأوصح الفيومي أنه فى الأيام الأولى للصيام يتم التخلص من كمية كبيرة من السموم وبواقى الهضم عن طريق الفتحات فنجد الفم يصبح له رائحة مميزة واللسان يتغطى بطبقة سميكة، ثم تبدأ المرحلة الثانية فى التخلص من السموم بتنظيف الجسم من الإفرازات السميكة وبعض الدهون والخلايا الميتة والخلايا المريضة والسموم البسيطة، وتزداد عمليه التخلص من السموم بالتدريج حتى نصل إلى السموم التي تراكمت في الجسم منذ الطفولة، وبعد عده أسابيع تبدأ عملية التخلص من السموم في الأوعيه الدمويه في المخ. وبالتخلص من هذه السموم يسترجع الجهاز المناعي نشاطه.

وحذر الفيومي من تجنب الأغذية التي تحتوي على دهون، والتقليل من تناول الكرنب والفول والعدس والفاصوليا لتخمرها في القولون مع إحداث غازات، كما حذر من الوجبات السريعة والدسمة والوجبات المحتوية على كميات كبيرة من البهارات والفلفل الحار.

ويوصي الفيومي بتناول وجبة إفطار خفيفة غير كبيرة، لأن الوجبة الكبيرة تستغرق وقتاً طويلاً في هضمها ما يجعل كمية الدم تتجمع في الجهاز الهضمي ويسبب ذلك الخمول والكسل والنعاس، كما يجب التنوع في الوجبة بحيث تشتمل على جميع العناصر الغذائية، كما يفضل عدم تناول الدهنيات والحلويات المركزة بكثرة ويفضل تناول الحلويات البسيطة.

الزبادي مضاد حيوي ضد الميكروبات

الزبادي يقوي الجسم علي الصيام، لأنه يزوده بالبروتين وأيضاً ببعض الدهون‏‏ ومجموعة من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم‏,‏ كما يساعد علي إنتاج مادة “الانثرفيرون‏” المضادة للفيروسات وأمراض الكبد، فضلاً عن إحتوائه على ما لا يقل عن سبع مواد لها تأثيرات المضادات الحيوية المعروفة من حيث الفعالية ضد الميكروبات التي تصيب الجهاز الهضمي‏.

وأوضح الفيومي أن الزبادي يساعد على راحة المعدة التي تكون مجهدة من كثرة الطعام، كما أن الزبادي يخفف حدة الحرارة والعطش ويزيل الاجهاد والتوتر، كما يفيد في الحماية من بعض الأورام، ويخفض دهون الجسم، يساعد على تقوية العظام.

وينصح الفيومي بتناول كميات من الألياف الطبيعية والمتوفرة في كثير من الفواكه، والخضراوات وتناول السلطات المتنوعة.