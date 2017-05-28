على البحر المتوسط تقع مدينة مالقا أقدم مدن أسبانيا وواحدة من أقدم مدن العالم ، موقعها في جنوب أسبانيا وسط منطقة كوستا دل سول .

أسس الفينيقيون مالقا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد و أسموها “الملكة ” أو “المالكة” حيث سكن بها التجار الفينيقيون ووصفوها بأنها “ضوء الليل” لانعكاس ضوء القمر على شواطئها ، لكن العرب المسلمين عندما فتحوها فسروا اسم “ملقا” بـ “الملح” حيث تشتهر ملقا بتمليح الأسماك .

و عندما فتحها المسلمون في القرن الثامن الميلادي ، بلغت ملقا قمة المجد و الازدهار ، و ازدانت بالقصور الفخمة و القلاع الحصينة على الطراز الإسلامى .

و اليوم سيكون حديثنا عن عدد من آثارها الإسلامية الهامة .

قلعة القصبة

”قلعة القصبة” التي بناها الملك الزيرى باديس بن حبوس فى القرن الحادي عشر الميلادي خلال الحكم الإسلامي للأندلس.

القلعة تعد من أهم آثار تلك الفترة ، و من أبرز المعالم السياحية في أسبانيا ، بناها المسلمون فوق تل مرتفع يشرف على المدينة وميناءها ، و محاطة بسور منيع من مُختلف الجوانب ، وكان هناك سور دفاعي ثالث ولكن حاليًا لا يوجد إلا الجدارين الداخليين ، كما يتخللها عدد من الأبراج الدفاعية التي كان يستخدمها الجنود في أغراض حربية كالرماية والمُراقبة ، و وتضم القلعة متحف المدينة ويمثل العصر الإسلامي معظم أجزاء المتحف ويضم القصر حدائق رائعة ونوافير القلعة التى يقع بالقرب منها المسرح الذى يعود لأيام حكم الرومان لشبه الجزيرة الليبيرية.

الحصن الداخلي يقع خلف الحصن الخارجي، ولا يمكن دخوله إلا عن طريق بوابة واحدة تقع في الجهة الغربية، وفي داخل هذا الحصن يقع القصر الرئيس وبجانبه بعض المساكن .

قلعة جبل المنارة

قلعة جبل المنارة تعد القلعة من أشهر المعالم السياحية في ملقا ، وهى تقع بالقرب من حصن قلعة القصبة ، وتم بناء هذه القلعة على بقايا منارة فينيقية، كانت تسمى ” بيت الضوء ” و منها اشتق اسم القلعة الحالى، واشتهرت هذه القلعة بكونها حصناً لسكان المدينة ضد الحصار الذى فرضه الملوك الإسبان “فرديناند وايزابيلا”. و الذى استمر لثلاثة أشهر .

الحصن يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر و الذي أمر ببنائه “يوسف الأول” القائم على غرناطة .

مسجد الأندلس

يقع مسجد الأندلس في مدينة مالقا. تتواجد في المسجد صومعة يبلغ طولها خمسة وعشرين مترا.بني المسجد الملك فهد بن عبد العزيز. وهو من أكبر المساجد في أوروبا بمساحة تبلغ 4 آلاف متر.

كاتدرائية ملقا

تم بناء الكنيسة بعد سقوط المدينة في يد الأسبان، وتم بناؤها فوق المسجد الإسلامي السلطاني، وهى من المساجد الكثيرة التي تحولت لكنائس بعد انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس.

و لم يتم هدم المسجد بالكامل ، بل تركوا بعض الحوائط و القباب التي لا يمكن تعويضها معماريا و أكملوا فوقها أجزاء الكنيسة .

تعد الكاتدرائية مزارًا سياحيًا وتاريخيًا ودينيًا من معالم السياحة في اسبانيا ويقدم إليه الزوّار والسيّاح للقيام بجولات استطلاعية ومشاهدة عراقة الفن القوطي والكلاسيكي داخل وخارج هذا الصرح البديع .