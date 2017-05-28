المولوية أحد الطرق الصوفية السنية. مؤسسها الشيخ جلال الدين الرومي (604 هـ - 672 هـ = 1207 - 1273 م). وهو أفغاني الأصل والمولد، عاش معظم حياته في مدينة قونية التركية، وقام بزيارات إلى دمشق وبغداد. وهو ناظم معظم الأشعار التي تنشد في حلقة الذكر المولوية. واشتهرت الطريقة المولوية بتسامحها مع أهل الذمة ومع غير المسلمين أيّاً كان معتقدهم وعرقهم ،ويعدها بعض مؤرخي التصوف من تفرعات الطريقة القادرية .

اشتهرت الطريقة المولوية بما يعرف بالرقص الدائرى لمدة ساعات طويلة، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحى فيتخلصون من المشاعر النفسانية ويستغرقون في وجد كامل يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجود الإلهي كما يرون.

اشتهر في الطريقة المولوية النغم الموسيقي عن طريق الناي، والذي كان يعتبر وسيلة للجذب الإلهي، ويعتبر أكثر الآلآت الموسيقية ارتباطاً بعازفه، ويشبه أنينه بأنين الإنسان للحنين إلى الرجوع إلى أصله السماوي في عالم الأزل.

طقوس المولوية

افترش الدراويش خشبة المسرح وظهروا في تأثر بالغ مما يقال من أشعار، وعلى مسافة منهم جلس كبيرهم ( قد يكون خليفة جلال الدين الرومي) مميزا عنهم بشريط أخضر يلف حول طربوشه فيما يشبه العمامة، وإذا ذكر النبي أو الشيخ جلال الرومي في سياق السماع، أتوا بإشارات الإجلال والاحترام لهذه المقامات الرفيعة، وهكذا حتى يبلغوا حدا معينا، فيطرقوا بأيديهم على الأرض وينهضوا واقفين، وأيديهم تتقاطع على الصدر، وكأنها مقيدة، في إشارة إلى أن الإنسان مقيد بالحياة وبشريته، ولذلك يتوق الولي إلى التحرر، إلى الحياة الحقيقية بعد الموت.

ويستأذن أكبر الأتباع للشيخ الكبير في بدء الطقوس التعبدية التي تحكى مرور الولي من الحياة الدنيا ( عالم الشهادة) إلى عالم الغيب، بعد أن يكون قد أتم رسالته، وأعطى الولاية لمن يخلفه قبل الرحيل في مشهد تعبيري يسمى المقابلة ، وهكذا تتداول المسئولية وتتناقل التبعة، في إشارة إلى مراحل خلق الكون ودورته، من أول نفخ الروح مرورا بخلق المادة أو الجسد حتى الوصول بالنفس إلى أسمى الدرجات وهي الوجد.

انشاد المولوية

أما الإنشاد المرافق للمولوية فيبدأ بنشيد (يا امام الرسل ياسندي- أنت باب الله معتمدي- وبدنيايا وآخرتي- يا امام الرسل خذ بيدي). ثم يردد المنشدون عبارة (مدد مدد يارسول الله- مدد مدد ياحبيب الله..) وتتزايد سرعة الراقصين في الدوران بشكل مذهل حتى تصل إلى قمتها مع ترديد المنشدين لعبارة (يارسول الله مدد- ياحبيب الله مدد) وتتخللها من رئيس الزاوية عبارة (حي) وتختم وصلة الدوران بعبارة (الله الله..الله الله..الله الله يا الله)‏‏ التي تتردد مرات عديدة قبل أن تختم وصلة الدوران.

المولوية في مصر

كان يدعى اتباع المولويون في مصر الدراويش أوالجلاليون نسبة إلى جلال الدين الرومي. كما عرفوا بدراويش البكتاشية والذين هم من أصل تركي. وكان مكان تجمع المولويون يسمى التكية المولوية أو تكية الدراويش أو السمعخانة (أي مكان الإنصات). وتعد التكية المولوية بالقاهرة أول مسرح بمصر والشرق وربما بالعالم كله، إذ ترجع عروض فرقة الدراويش المولوية إلى العصر العثماني ابتداء من القرن السادس عشر الميلادي- العاشر الهجري- وترجع المباني الأثرية إلى داخل مبنى التكية إلى عام 1315م، أي في بدايات القرن الرابع عشر الميلادي. وكان الهدف الأول للتكية إيواء وإطعام الدراويش المنقطعين للعبادة والفقراء. وتتألف «التكية» من عدة أجنحة، منها المسجد والأضرحة والمدرسة المخصصة لتعليم الأولاد القرآن والخط.

وهناك تكية كهف السودان الذي اتخذته طائفة المولوية زاوية لهم في القرن الخامس عشر الميلادي ثم انتقلوا منه إلى المدرسة السعيدية في عهد الدولة العثمانية، وكان من شيوخ هذه التكية الشريف نعمة الله الحسيني شيخ زاوية كرمان الجلالية الذي قدم إلى مصر سنة 820هـ ولما مات الشيخ الحسيني قام بتجديد كهف السودان أو التكية الشريف نور الدين أحمد الأيجي ثم آلت التكية بعد ذلك إلى دراويش البكتاشية وهي طريقة أناضولية دراويشها من الأتراك عملت الدولة العثمانية منذ قيامها على حمايتها وتنسب هذه الطريقة إلى “حاجي بكتاش” ويرجع تاريخها إلى القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي.

وكان معظم المنشدون المولويون في مصر ينشدون الموشحات الدينية في حدود مقامات الراست والبياتي والصبا دون مصاحبة آلية، وكان البعض الآخر يؤدون الموشحات بمصاحبة بعض الآلات: كالناي، والكمان، وكان رجالها يلقون الألحان الدينية بلغتهم التركية في تكاياهم بمصاحبة الناي.

وكان المنشدون المصريون يؤدون الموشحات بمساعدة مجموعة من ذوي الأصوات الجميلة يطلق عليها لقب البطانة، فالموشح الديني عبارة عن حوار وتبادل إنشادي بين المغني وبطانته. ومن رواد التلحين لهذا اللون الغنائي (الموشح الديني) “زكريا أحمد”، الذي جاءت ألحانه قريبة من الابتهالات الدينية، و”كامل الخلعي” الذي التزم في تلحينه للموشح الديني بوضعه على إحدى ضروب الموشحات الغنائية العاطفية.