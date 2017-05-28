 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 01:21 صباحاً
روابط سريعة
من نوادر الزاهدين (1)
الزاهدين

من نوادر الزاهدين (1)

2017-05-28 00:34:16
محيط - شيماء فؤاد

هل علينا شهر الخيرات و الرحمة ، فأردنا أن نشارككم بنوادر الزاهدين هؤلاء الذين فضلوا الآخرة و زهدوا في الدنيا ، و لم يخشوا في الحق لومة لائم ، فيواجه الراعي الصائم الحجاج الثقفي و لا يخشى منه ، ويرفض طلبه للغذاء معه ، و مالك بن دينار الذي أحرج أمير البصرة أمام العامة .

و بشر الحافي الذي قرر في أكثر الأيام بردا أن يؤازر الفقراء بنفسه ، و الراهب الذي فطن لحقيقة الموتى الأحياء .

الحجاج و الصائم

حج الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة و المدينة و دعا بالغذاء ، و قال لحاجبه : انظر من يتغذى معي واسأله عن بعض الأمر .

فنظر نحو الجبل ، و إذا براعِ بين التلال نائما ، فضربه برجله ، و قال له : ائت الأمير . فأتاه ، فقال له الحجاج : اغسل يدك و تغد معي .

فقال : دعاني من هو خير منك فأجبته . قال : و من هو ؟ قال : الله تعالى ، دعاني إلى الصيام فصمت . قال : في هذا الحر الشديد ؟! قال : نعم ، صمت ليوم هو أشد منه حرا .

قال : فأفطر و صم غدا . قال : إن ضمنت لي البقاء لغد ! قال : ليس ذلك إلى ! قال : فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟! قال : لأنه طيب . قال : لم تطيبه أنت و لا الطباخ ، و لكن طيبته العافية .

الزاهد بشر الحافي

قال أحدهم : دخلت على بشر في يوم شديد البرد و قد تعرى من الثياب، فقلت : يا أبا نصر، الناس يزيدون الثياب في مثل هذا اليوم و أنت تنقص؟! فقال :ذكرت الفقراء ، و ما هم فيه و لم يكن لى ما أواسيهم به ، فأردت أن أرافقهم بنفسي في مقاساة البرد .

الراهب

مر رجل براهب في صومعته ، فقال له من أنيسك ؟ ، فقال : قلبي . قال : فمن جليسك ؟ قال : الصبر . قال : فبأي شئ تقطع وقتك ؟ قال : بذكر المساكين الذين في الدنيا . قال : فما رأيت في الدنيا ؟ قال : ما رأيت أصدق من الموت . قال له : فما بال الخلق لا يتفكرون فيه ؟! قال الراهب : إنما يتفكر الأحياء. و أما الموتى فقد أماتوا أنفسهم قبل الموت بحب الدنيا ، فهم لا يتفكرون .

بلال و مالك بن دينار

خرج بلال بن أبى بردة في جنازة – و هو أمير على البصرة – فنظر إلى جماعة وقوفا ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : مالك بن دينار يذكر الناس. فقال لوصيف معه : اذهب إلى مالك فقل له : يرتفع إلينا إلى القبر .

فجاء الوصيف فنادى الرسالة إلى مالك ، فصاح به مالك : ما لي إليه حاجة فأجيبه فيها ، فإن تكن له حاجة فليجئ إلى حاجة نفسه .

فلما وقفوا بينهم قام بلال بمن معه إلى حلقة مالك ، و جاء يمشى إلى الحلقة بمن معه حتى جلس ، فلما رآه مالك بن دينار سكت فأطال السكوت ، فقال له بلال : يا أبا يحيى ذكرنا ، فقال : ما نسيت شيئا فأذكرك به ! فقال : فحدثنا !

فقال : أما هذا فنعم ، قدم علينا أمير من قبلك على البصرة ، فمات فدفناه في هذه الجبانة ، ثم أتينا و غذا بفقير قد مات فدفناه أيضا إلى جانبه ،فو الله ما أدرى أيهما كان أكرم على الله سبحانه .

فقال بلال : يا أبا يحيى ، أتدري ما الذي جرأك علينا ؟ و ما الذي أسكتنا عنك ؟ لأنك لم تأكل من دراهمنا شيئا ما اجترأت علينا هذه الجرأة .

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3