من نوادر الزاهدين (1)2017-05-28 00:34:16
هل علينا شهر الخيرات و الرحمة ، فأردنا أن نشارككم بنوادر الزاهدين هؤلاء الذين فضلوا الآخرة و زهدوا في الدنيا ، و لم يخشوا في الحق لومة لائم ، فيواجه الراعي الصائم الحجاج الثقفي و لا يخشى منه ، ويرفض طلبه للغذاء معه ، و مالك بن دينار الذي أحرج أمير البصرة أمام العامة .
و بشر الحافي الذي قرر في أكثر الأيام بردا أن يؤازر الفقراء بنفسه ، و الراهب الذي فطن لحقيقة الموتى الأحياء .
الحجاج و الصائم
حج الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة و المدينة و دعا بالغذاء ، و قال لحاجبه : انظر من يتغذى معي واسأله عن بعض الأمر .
فنظر نحو الجبل ، و إذا براعِ بين التلال نائما ، فضربه برجله ، و قال له : ائت الأمير . فأتاه ، فقال له الحجاج : اغسل يدك و تغد معي .
فقال : دعاني من هو خير منك فأجبته . قال : و من هو ؟ قال : الله تعالى ، دعاني إلى الصيام فصمت . قال : في هذا الحر الشديد ؟! قال : نعم ، صمت ليوم هو أشد منه حرا .
قال : فأفطر و صم غدا . قال : إن ضمنت لي البقاء لغد ! قال : ليس ذلك إلى ! قال : فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟! قال : لأنه طيب . قال : لم تطيبه أنت و لا الطباخ ، و لكن طيبته العافية .
الزاهد بشر الحافي
قال أحدهم : دخلت على بشر في يوم شديد البرد و قد تعرى من الثياب، فقلت : يا أبا نصر، الناس يزيدون الثياب في مثل هذا اليوم و أنت تنقص؟! فقال :ذكرت الفقراء ، و ما هم فيه و لم يكن لى ما أواسيهم به ، فأردت أن أرافقهم بنفسي في مقاساة البرد .
الراهب
مر رجل براهب في صومعته ، فقال له من أنيسك ؟ ، فقال : قلبي . قال : فمن جليسك ؟ قال : الصبر . قال : فبأي شئ تقطع وقتك ؟ قال : بذكر المساكين الذين في الدنيا . قال : فما رأيت في الدنيا ؟ قال : ما رأيت أصدق من الموت . قال له : فما بال الخلق لا يتفكرون فيه ؟! قال الراهب : إنما يتفكر الأحياء. و أما الموتى فقد أماتوا أنفسهم قبل الموت بحب الدنيا ، فهم لا يتفكرون .
بلال و مالك بن دينار
خرج بلال بن أبى بردة في جنازة – و هو أمير على البصرة – فنظر إلى جماعة وقوفا ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : مالك بن دينار يذكر الناس. فقال لوصيف معه : اذهب إلى مالك فقل له : يرتفع إلينا إلى القبر .
فجاء الوصيف فنادى الرسالة إلى مالك ، فصاح به مالك : ما لي إليه حاجة فأجيبه فيها ، فإن تكن له حاجة فليجئ إلى حاجة نفسه .
فلما وقفوا بينهم قام بلال بمن معه إلى حلقة مالك ، و جاء يمشى إلى الحلقة بمن معه حتى جلس ، فلما رآه مالك بن دينار سكت فأطال السكوت ، فقال له بلال : يا أبا يحيى ذكرنا ، فقال : ما نسيت شيئا فأذكرك به ! فقال : فحدثنا !
فقال : أما هذا فنعم ، قدم علينا أمير من قبلك على البصرة ، فمات فدفناه في هذه الجبانة ، ثم أتينا و غذا بفقير قد مات فدفناه أيضا إلى جانبه ،فو الله ما أدرى أيهما كان أكرم على الله سبحانه .
فقال بلال : يا أبا يحيى ، أتدري ما الذي جرأك علينا ؟ و ما الذي أسكتنا عنك ؟ لأنك لم تأكل من دراهمنا شيئا ما اجترأت علينا هذه الجرأة .
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