”اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وهو بيننا.. اللهم وإنا اليوم نستسقي بعم نبيك، فاسقنا” ما لبث أن انتهى عمر بن الخطاب من استغاثته في هذا اليوم من عام الرمادة حتى جاءهم الغيث وهطل المطر ليعانق المسلمون العباس بن عبد المطلب ويباركونه قائلين “هنيئا لك.. ساقي الحرمين”.

ولد العباس بن عبد المطلب قبل عام الفيل بثلاث أعوام عام 56 قبل الهجرة في مكة، وكما كان حمزة بن عبد المطلب قريبا من النبي في سنه وشخصه كان العباس أيضا، فكانا صغارا متقاربين وشابين تربطهما صداقة قوية، وكان العباس كريما وصولا للرحم فطنا راجح العقل، فكان حمزة بن عبد المطلب يقف في وجه قريش بسيفه أم العباس فكان يعالجها بفطنة ودهاء نفعا الإسلام مثلما نفع السيف والقوة.

”هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها” هكذا وصف الرسول عمه، ثاني من أسلم من أعمامه فلم يسلم سواه وحمزة بن عبد المطلب، وتارخي إعلان إسلام العباس بن عبد المطلب غير واضح، فقيل إنهلم يعلن إسلامه إلا عام فتح مكة واعتبره عدد من المؤرخين من الذين تأخر إسلامهم وقال البعض أنه أسلم وكتم إسلامه، وفقا لرواية أبو رافع خادم الرسول الذي قال “كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل،.. وكان العباس يكتم إسلامه” وهذا قبل غزوة بدر.

وكان الرسول يثق في عمه ففي بيعة العقبة الثانية عندما قدم إلى مكة ثلاث وسبعون رجلا وسيدتان ليعطوا بيعتهم إلى الرسول أخير النبي عمه بهذا النبأ، وخرج العباس بعدها للقائهم، فخطب فيهم قائلا “يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك.. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه”.

واستأنف حديثه في الأنصار قائلا “صفو لي الحرب، كيف تقاتلون عدوكم؟” فكان العباس يوقن أن الحرب مع قريش قادمة لا محالة وكان يريد أن يعرف مدى استعداد الأنصار للحرب، واستمرت مواقفه البطولية وبعد فتح مكة اجتمعت قبائل هوزان وثقيف ونصر وجشم وآخرون، فكان يوم حنين.

وكان صوت العباس يومئذ من ألمع مظاهر السكينة والاستبسال، فبعد الهجوم المفاجئ للمشركين، وطالب الرسول المسلمين بالثبات قائلا “إلى أين أيها الناس؟؟ هلموا إلي أنا النبي لا كذب..أنا ابن عبد المطلب”، فلم يكن حوله وقتها إلا أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد لمطلب الذي بادر بالنداء “يا معشر الأنصار.. يا أصحاب البيعة”.

وعادوا تجاهه ودارت المعركة حقا وصاح الرسول فيهم قائلا “الآن حمى الوطيس”، وانتهى اليوم بنصر كبير، واستمرت بطولته حتى وافته المنية الجمعة الرابع عشر من رجب عام 32 هجريا فنادى مناد “رحم الله من شهد العباس بن عبد المطلب” وخرج الناس لتشييعه، وصلى عليه عثمان بن عفان ووارى جثمانه الثرى في البقيع.