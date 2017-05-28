لاشك أن شهر رمضان يضفي نوع من الراحة النفسية والطمأنينة على الكثيرين، حيث الروحانيات العالية من صلاة صوم صدقات جارية وإطعام طعام، لكن يبقى رمضان زمان بروحانيته الخاصة، وبرامجه الهادفه، ومسلسلاته الدينية لها طعم خاص .

ويبدو أن كثرة المسلسلات وبرامج المقالب التي أصبحت من أساسيات الشهر المبارك وجزء لا يتجزأ منه في السنوات العشرة الأخيرة، هي ما أثرت على جو الروحانيات والعبادات في الآونة الأخيرة

وفيما يلي تقرير يرصد أبرز الاختلافات بين رمضان زمان والآن، بداية من وجود المسحراتي والمسلسلات الدينية وفوازير نيلي وشريهان، حتى برنامج رامز جلال وما تبعه من برامج مقالب سخيفة بدون أدنى فائدة أو حتى ضحكة يضفيها البرنامج على المشاهد .

زمان

1 - “تسالي رمضان”

برنامج إذاعى قدمه ثلاثى أضواء المسرح “سمير غانم، الضيف أحمد، جورج سيدهم”

2 - الصيام مش كده

فؤاد المهندس وشويكار، وكان يتناول السلوكيات السلبية فى شهر رمضان.

3 - صحة وعافية

برنامج للتوعية بالصحة خلال شهر رمضان، اعتمد على الدراما والتمثيل للتوعية بالعادات الصحية الخاطئة التى نمارسها فى رمضان

4- جدو عبده

للمبدع عبد المنعم مدبولي، كان يقدم معلومات كل حلقة عن نوع مختلف من النباتات، وفي نهاية كل حلقة فزورة عن اسم النبات

5- دوري النجوم

لطارق حبيب، كان يستضيف مجموعة من النجوم ويقدم من خلالهم معلومات عامة، على شكل مسابقات

6- بدون كلام

كان يقدمه الفنان حسن مصطفى، وكانت فكرة البرنامج تعتمد على استضافة مجموعة من الفنانين يتم تقسيمهم لمجموعتين، ويقومون باللعب سويا لعبة بدون كلام

7- أجمل الزهور لنجوى إبراهيم، وكان تستضيف مجموعة من الأطفال وتتحدث كل يوم عن قيمة معينة

8- ألف ليلية وليلة من تقديم شريهان وزوزو نبيل ووجدي العربي

9- فوازير نيلي و فوازير شريهان

10 - ” بوجي وطمطم “

المسلسل الشهير “بوجى وطمطم” والذى كان يهدف إلى تقويم السلوكيات لدى الأطفال.

11 - عمو فؤاد مسلسل “عمو فؤاد” للراحل فؤاد المهندس، والذي كان يرس من خلاله على غرس القيم الأخلاقية فى المجتمع.

12 - فطوطة فوازير فطوطة والتى قدمها الفنان سمير غانم تعد من أشهر الفوازير فى ذكريات رمضان زمان.

13 - الكاميرا الخفية ( أول برامج المقالب ) يعد برنامج “الكاميرا الخفية” والذى كان يقدمه الفنان إبراهيم نصر، من أشهر برامج المقالب ، قبل رامز جلال وغيره.

14 - “بدون مونتاج” برنامج “بدون مونتاج” من تقديم “دينا رامز” يعرض الكواليس الطريفة للمسلسلات

15 - حوار صريح للأعلامية منى الحسيني

16 - بكار مسلسل بكار

رغم أنه من المسلسلات الحديثة نوعا ما، إلا أنه يعد من أشهر ذكريات رمضان زمان لما قدمه من معلومات للأطفال

الآن

مسلسلات بالجملة

أصبحت القنوات الفضائية في تنافس كبير مع بعضها البعض، تحرص كل قناة على عرض أكثر من 7 مسلسلات درامية بحته تتناول كل ما ليس له علاقة بالدين، فيما قلت البرامج والمسلسلات الدينية الهادفة .

وبرامج مقالب ليست لها فائدة

أصبح الفنان رامز جلال علامة مميزة في الشهر الفضيل، يطل علينا بفكرة “مجنونة ” تعتمد على إزعاج ورعب الضيف وتصويره وهو ضعيف لا حول له ولا قوة، وماذا يعود على المشاهد السؤال الذي نطرحه كل عام بسبب ما يفعله رامز في الضيوف سواء كان بعلمهم أم لا، وما تبعه من برامج بأفكار سخيفه لا يستفاد منها المشاهد بأي شيئ، فمثلا ظهرت برامج أمثال “الحكم بعد المزاولة والزفة وعايزة انجوز وغيرهم “، والسؤال الذي يطرح نفسه .. أين مسلسلات الأطفال والفوازير الممتعة الهادفة، لماذا لم يتم انتاج مسلسلات دينية تعود على المشاهد بالنفع ؟

لماذا لم يعد لدينا ملسلات وبرامج دينية هادفة ؟

ويجيب على هذا السؤال الداعية الشاب شريف شحاتة، قائلا ” البرنامج الديني والمسلسلات الدينية، ليسوا موضع إعلانات ورعاه تتحمل نفقاته، فلم يصبح الأمر رساله دينيه تقدمها القناة بل فقط البحث عن المعلنين هو هدفهم ” .

تقول الناقدة حنان شومان، إن التليفزيون المصرى إعتاد في الماضي تقديم مسلسلات دينية خاصة خلال شهر رمضان الكريم بشكل جذب المشاهدين, لكن مع دخول منافسين جدد مثل الدراما السورية بدأت الدراما الدينية المصرية تفقد عرشها، والمأساة أنه لم يعد يهتم أحد من المنتجين بهذا النوع من الدراما رغم اتساع سوقها على إمتداد العالم الإسلامي، وانسحبت مصر من الساحة العربية والإسلامية ليصول ويجول فيها الأتراك والإيرانيون.

وتضيف “شومان”، في إحدى حوارتها الصحفية، أن الدراما الدينية لا تجد من يتصدى لها إنتاجيا, ففى الماضي كانت يتم إنتاجها من خلال الدولة, أما الأن الدولة لا تنتج أى عمل, وعندما تنتج عمل فنى يكون بالإشتراك مع القطاع الخاص الذى يبحث فى المقام الأول عن الربح و يرى أن العمل الدينى لن يحقق له العائد أو الربح.