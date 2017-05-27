بعث الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين برقية تعزية ومواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن بالغ تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة كانت تقل عددا من الأقباط في محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي أسفر عن سقوط عشرات من الشهداء والمصابين.

وأكد عاهل البلاد المفدى في برقية التعزية التي وزعتها سفارة البحرين في القاهرة، اليوم السبت - عن استنكاره وإدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة التي تستهدف أرواح الآمنين والأبرياء، والتي يرفضها المجتمع الدولي،وتتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، متمنيا بسرعة الشفاء لجميع المصابين.