 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 01:15 صباحاً
روابط سريعة
مفيد فوزي: حبيب العادلي محترف في عمله
مفيد فوزي

مفيد فوزي: حبيب العادلي محترف في عمله

2017-05-27 23:56:36
كتب - متابعات

أكد المحاور الكبير مفيد فوزي، أن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأنه أفضل وزير داخلية.

وقال في حواره ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على “القاهرة والناس”، مساء السبت، إن “العادلي” محترف في عمله وجعل جماعة الإخوان لا يطلون على مصر، والبلطجة لا تجرأ عن تخرج في شوارع مصر، متابعا: “كنت أتمناه لوقتنا الحالي بغض النظر عما يحدث معه”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3