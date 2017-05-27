أكد المحاور الكبير مفيد فوزي، أن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأنه أفضل وزير داخلية.

وقال في حواره ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على “القاهرة والناس”، مساء السبت، إن “العادلي” محترف في عمله وجعل جماعة الإخوان لا يطلون على مصر، والبلطجة لا تجرأ عن تخرج في شوارع مصر، متابعا: “كنت أتمناه لوقتنا الحالي بغض النظر عما يحدث معه”.