رصدت الحلقة الأولى من مسلسل “طاقة القدر” للفنان حمادة هلال الذي يُعرض حصريًا عبر فضائية “النهار”، مساء اليوم السبت، الحياة داخل منزل بطل ذلك العمل الدرامي، ومدى حرص جميع أفراد الأسرة على مُساعدة الأم وتوفير الراحة لها، رغم الأزمات المالية التي يُعانون منها.

يعمل حمادة هلال في أحد المشاريع التجارية المُتعلقة بكروت شحن الهواتف المحمولة، بمُشاركة بعض أهالي منطقته “أبو النمرس” في الجيزة، من خلال الحصول منهم على مبالغ مالية واستثمارها، مقابل نسبة من الربح بشكل شهري.

خلال أحداث الحلقة الأولى، طرح حمادة هلال، سؤالًا مُتعلقًا بتجارته،على شيخ المسجد، المجاورلمنزله، حيث أجاب عليه الأخير، بأن التجارة التي يعمل فيها حرام شرعًا، بسبب الفائدة الثابتة التي يمنحها لشركاءه، لأن التجارة قائمة على المكسب والخسارة، ومن الضروري على جميع الأطراف المُشاركين فيها تحمل الربح والخسارة.

أبدى “هلال” تعجبه الشديد من تلك الإجابة، مُبررًا ذلك بأن الاتفاق بين جميع الأطراف قائم على التراضي، إلا أن الشيخ أجابه قائلًا: التراضي لا يُعني أن تلك التجارة حلال”، مُشيرًا إلى أن الزنا قائم على الاتفاق أيضًا ولكنه حرام شرعًا، ونصحه بضرورة الابتعاد عن تلك التجارة، منعًا للندم ولا يُجنى نتائج سلبية في نهاية الأمر.

مسلسل “طاقة القدر” يُعرض حصريًا عبر فضائية “النهار” يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وعلى “النهار دراما” في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود شاب للقمة والنجاح بـ”طريق الحلال”، بدون استخدام أساليب ملتوية أو طرق غير مشروعة، وبجانب هذه القصة يوجد خط درامي رومانسي، حيث تجمع علاقة عاطفية ما بين حمادة هلال وفتاة يحبها.