تبادل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، خلال اتصالات هاتفية اليوم السبت ، التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد تبادل الملك عبدالله الثاني، التهاني، بهذه المناسبة المباركة، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.