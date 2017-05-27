 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 11:49 مساءً
روابط سريعة
ملك الأردن يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
ملك الاردن عبدالله الثاني

ملك الأردن يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية بمناسبة شهر رمضان

2017-05-27 23:49:12

تبادل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، خلال اتصالات هاتفية اليوم السبت ، التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد تبادل الملك عبدالله الثاني، التهاني، بهذه المناسبة المباركة، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3