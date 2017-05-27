ترامب: جلبت مليارات الدولارات من الشرق الأوسط لأمريكا2017-05-27 23:23:26
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جلب مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تغريده للرئيس ترامب بعد وصوله إلى واشنطن في ختام جولة خارجية استمرت تسعة أيام إلى الشرق الأوسط وأوروبا كانت أبرز محاورها الاقتصاد ومحاربة الإرهاب وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية الليلة عن ترامب قوله، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن زياراته جلبت مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وأن هذا سيعني خلق المزيد من الوظائف في البلاد.
وقد سجل الاقتصاد الأمريكي نموا أسرع من المتوقع في الربع الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 1.2 في المئة، بسبب الزيادة الكبيرة في إنفاق الشركات والمستهلكين.
وتسارع نمو الوظائف الأمريكية في أبريل وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 4.4 في المئة.
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