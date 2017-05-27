أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل القضايا المتعلقة ببرنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الليلة عن آبي قوله، خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام قمة السبع الكبار في إيطاليا، إنه في حال لم يكن هناك تعاون في هذه القضايا فإن تهديد الأمن يمكن أن يزداد مثل الأمراض المعدية”. ووصف التعاون مع روسيا والصين بالمهم، داعيا إلى الوحدة والعمل.

يأتي ذلك رغم تأكيد مجموعة السبع أنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا؛ في إشارة إلى “مسؤوليتها” في النزاع الأوكراني، لافتة إلى أن رفع العقوبات مرتبط بتنفيذ روسيا لاتفاقات مينسك للسلام التي وقعت في 2015.