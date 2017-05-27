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سامح عيد: الإخوان كانوا يريدون تكوين جيش إسلامي شبيه للحرس الثوري الإيراني
الباحث المتخصص بشئون الجماعات الإسلامية سامح عيد

سامح عيد: الإخوان كانوا يريدون تكوين جيش إسلامي شبيه للحرس الثوري الإيراني

2017-05-27 23:25:14
كتب - متابعات

قال الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، سامح عيد، إن جماعة الإخوان مارست جميع أشكال العنف بعد اعتصام رابعة، وليس بنفس كفاءة القادمين من أفغانستان.
وأضاف عيد خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن جماعة الإخوان لا تثق في أي طرف آخر، والدليل على ذلك أنها كانت لا تثق في الجماعة السلفية أيضًا، التي كشفت بأن الإخوان قاموا بتعيين 13 ألف في المناصب الإدارية للدولة.
وأوضح عيد أن الإخوان كانوا يُريدون تكوين جيش إسلامي في سيناء يتكون من 60 ألف مصري، و 40% منه غير مصريين، حتى يكون شبيه للحرس الثوري الإيراني، إلا أن وزارة الدفاع المصرية تصدت لهذا المشروع.

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