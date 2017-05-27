شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “ظل الرئيس”، المُذاع مساء اليوم السبت، على شاشة “النهار”، مقتل زوجة ونجل “يحي”، بطل المسلسل، الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال.

وبينت الحلقة ظهور عدد من الفنانين، منهم هنا شيحة، وعلا غانم، ومحمود الجندي، وعزت أبو عوف، وإيهاب فهمي، والوجهين الجديدين مهند حسني، ومنى فاروق.

و”ظل الرئيس”، سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج، وتنتجه مجموعة “فنون مصر” للإنتاج والتوزيع.