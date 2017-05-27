قدم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، خالص الأسى والتعازي للشعب المصري بشكل عام والأقباط بشكل خاص، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع في المنيا أمس الجمعة، موضحًا أن حالات المصابين الصحية مطمئنة للغاية، ويبلغ عدد المصابين 12 شخص بينهم طفلين.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن الحزن الكبير الذي اعتلى الشعب المصري جعل الجميع سواء مسلمين أو أقباط يتكاتف مع القيادة السياسية في مصر وقوات الجيش والشرطة لمواجهة الجماعات الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن الشعب المصري يؤيد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أي ضربات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها، موضحَا أن الأخوة الأقباط متماسكين تمامًا ويعلمون جيدا أن تلك العمليات الإرهابية ليست من طبيعة الإسلام ولا المسلمين وهناك مؤامرة تحيط وتتربص بمصر.