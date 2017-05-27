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أستاذ علاقات دولية: خطة "ترامب" لا تختلف تمامًا عن "أوباما"
دونالد ترامب

أستاذ علاقات دولية: خطة "ترامب" لا تختلف تمامًا عن "أوباما"

2017-05-27 22:39:15
كتب - متابعات

قال أستاذ العلاقات الدولية، أحمد عجاج، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  يسير في خُطة لا تختلف تمامًا عن خُطة الرئيس السابق باراك أوباما للقضاء علي داعش الإرهابي.
وفند عجاج، خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، تلك الاختلافات، بأن ترامب حاول أن يختلف عن أوباما في عدة نقاط، منها تأكيد ترامب أن وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لن يكون مؤقتًا، لكي يتجنب ما حدث في عهد أوباما عند رحيل القوات الأمريكية عن العراق وحلت داعش مكانها.
واعتبر عجاج أنه من بين الاختلافات أيضا تحالف ترامب مع الأنظمة الموجودة وأنه لا يعنيه الأنظمة الاستبدادية وكيف تتعامل مع حقوق الإنسان وأن ما يهمه أن قوة تلك الأنظمة وقدرتها على فرض النظام، مضيفا: “ترامب انحاز إلى العرب بقيادة المملكة العربية السعودية وقال إن إيران دولة راعية للإرهاب وبدأ التخطيط لحلف إقليمي عربي على غرار الناتو، على عكس أوباما الذي كان يقف في منطقة المنتصف ويقول إنه على إيران والمملكة العربية السعودية أن يتحاورا”.

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