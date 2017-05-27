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مصرع 11 شخصا في كشمير برصاص القوات الهندية
اشتباكات في كشمير

مصرع 11 شخصا في كشمير برصاص القوات الهندية

2017-05-27 22:28:27
محيط: أ. ش. أ

ذكرت قناة “جيو” الباكستانية، أن السلطات الهندية قتلت 11 شخصا في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

وأضافت القناة في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، أن شباز أحمد أحد قيادات حزب المجاهدين في كشمير من بين هؤلاء القتلى.

وأشارت القناة إلى أن الجانب الهندي قال إن هؤلاء الأشخاص لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع القوات الهندية، فيما تؤكد مصادر مستقلة في كشمير أن القتلى احتجزوا في البداية ثم أطلق الرصاص عليهم ومن بينهم شاباز أحمد.

وقالت القناة الباكستانية إن مظاهرات اندلعت في كشمير لتحرير شاباز أحمد وزملائه إثر محاصرتهم داخل منازلهم قبيل اعتقالهم مما دفع قوات الشرطة والجيش الهندي إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وسقوط جرحى من بينهم.

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