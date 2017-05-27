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هشام الحلبي: أمريكا والمجتمع الدولي لم يتحركا حتى الآن لمواجهة الإرهاب
اللواء هشام الحلبي

هشام الحلبي: أمريكا والمجتمع الدولي لم يتحركا حتى الآن لمواجهة الإرهاب

2017-05-27 22:24:23
كتب - متابعات

قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار باكاديمية ناصر العسكرية، إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لم تتحرك حتى الآن لمساندة مصر في مواجهة الجماعات الإرهابية، موضحًا أن مصر مستمرة في حربها ضد الجماعات التكفيرية الإرهابية منذ عام 2011 دون تحرك من المجتمع الدولي.

وأضاف الحلبي، خلال حواره في برنامج ” ستوديو الأخبار”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “TEN”، أن المؤتمر الذي عقد في الرياض وحضرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الملك سلمان عبد العزيز وعدد من قيادات الدول العربية يعكس اهتمام العالم باستئصال الجماعات الإرهابية من جزورها.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن استراتيجات مصر تغيرت باستهداف الجماعات الإرهابية خارج الحدود ، ولم تكن المرة الأولى التي تستهدف بها مصر جماعات إرهابية خارج حدودها بعد استهدافها تجمعات ارهابية في ليبيا بعد مقتل 20 مصري هناك.

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