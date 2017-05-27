يوقعان وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الإسكان، اتفاقا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الأحد.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مساء الْيَوْمَ.