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وزيرا الاستثمار والإسكان يوقعان اتفاقا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

وزيرا الاستثمار والإسكان يوقعان اتفاقا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

2017-05-27 22:17:23
محيط: أ. ش. أ

يوقعان وزيرا  الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الإسكان، اتفاقا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الأحد.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مساء الْيَوْمَ.

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