بدأت شرطة مدينة واشنطن الأمريكية اليوم السبت، عمليات بحث مكثفة عن شخصين مسلحين أطلقا النار على المواطنين مما أدى إلى مقتل رجل وجرح سبعة أشخاص آخرين من المارة.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن المسلحين وهما رجلان من السود فرا من موقع الحادث باستخدام سيارة سوداء مشيرة إلى أن القتيل يدعى هارفي جونز ويبلغ من العمر 32 عاما.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية أن الجرحى وهم 6 رجال وسيدة نقلوا إلى المستشفى للعلاج غير أنه لم يتطرق إلى أية تفاصيل أخرى بشأن دوافع الحادث.