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تفاصيل جديدة عن مشروع "الشرق الأوسط الكبير"
اللواء أركان حرب الدكتور محمد الغباري

تفاصيل جديدة عن مشروع "الشرق الأوسط الكبير"

2017-05-27 22:09:37
كتب - متابعات

أكد اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مشروع الشرق الأوسط الكبير مختص بتقسيم الدول العربية لإقامة الدولة اليهودية والسيطرة على أسواق وأموال العرب لصالح الدول الغربية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بين السطور” على شاشة “أون لايف”، اليوم السبت، إن الجزء الثاني من هذا المشروع يتم تنفيذه عن طريق الحرب بالوكالة بانقسام الجيوش وزرع الإرهاب في المنطقة، منوهًا أن إسقاط الدولة المصرية يعني إسقاطها من حسابات مشروع الشرق الأوسط لتصبح دولة ضعيفه خارج تلك المشروع.

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