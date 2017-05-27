 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 10:09 مساءً
روابط سريعة
فؤاد علام: أجهزة الأمن نجحت في اختراق التنظيمات الإرهابية
الخبير الإستراتيجي اللواء فؤاد علام

فؤاد علام: أجهزة الأمن نجحت في اختراق التنظيمات الإرهابية

2017-05-27 21:54:31
كتب - متابعات

قال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام، إن القوات الجوية المصرية ستعلن عن الأهداف التي دمرتها  الضربة الجوية، لمعاقل  تنظيم “داعش” الإرهابي في درنة الليبية.
وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي، خالد عاشور، أن أجهزة الأمن المصرية رصدت تدريبات الإرهابيين في ليبيا قبل وقوع حادث أتوبيس المنيا، وأحبطت أكثر من 30 عملية إرهابية خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأوضح علام، أن أجهزة الأمن نجحت في اختراق عدد من التنظيمات الإرهابية، مستبعدًا وقوع عمليات إرهابية أخرى خلال شهر رمضان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3