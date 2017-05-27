قال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام، إن القوات الجوية المصرية ستعلن عن الأهداف التي دمرتها الضربة الجوية، لمعاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في درنة الليبية.

وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي، خالد عاشور، أن أجهزة الأمن المصرية رصدت تدريبات الإرهابيين في ليبيا قبل وقوع حادث أتوبيس المنيا، وأحبطت أكثر من 30 عملية إرهابية خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضح علام، أن أجهزة الأمن نجحت في اختراق عدد من التنظيمات الإرهابية، مستبعدًا وقوع عمليات إرهابية أخرى خلال شهر رمضان.