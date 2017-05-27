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الشرطة الروسية: تفتش المركز الترفيهي وسط موسكو بعد الاشتباه بجسم مشبوه
الشرطة الروسية

الشرطة الروسية: تفتش المركز الترفيهي وسط موسكو بعد الاشتباه بجسم مشبوه

2017-05-27 22:19:25

أعلن مصدر أمني روسي ، أن الشرطة باشرت التفتيش في مركز ترفيهي في وسط العاصمة موسكو بعد الاشتباه بجسم مشبوه.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصدر قوله :” إن الشرطة تلقت اتصالا من مجهول أشار فيه إلى العثور على جسم مشبوه في المركز الترفيهي الواقع بشارع بولوتنايا نابيريجنايا وسط موسكو” ، وأضاف المصدر الأمني أن المختصين باشروا بتفتيش المركز.

يشار إلي أن الحكومة الروسية كانت قد قررت إقامة مناطق أمن ذات نظام قانوني خاص في جميع المحطات النووية في روسيا من أجل زيادة درجة حمايتها من الأعمال الإرهابية.

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