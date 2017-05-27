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فتاة تنتحر بسبب أكرم حسني والسبب!
اكرم حسني

فتاة تنتحر بسبب أكرم حسني والسبب!

2017-05-27 21:52:47
كتب - متابعات

ظهر الفنان أكرم حسني، في أول حلقات مسلسل “ريح المدام”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، في السابعة من مساء اليوم السبت، في دور طبيب نفسي، يعالج فتاة، إلا أنه يتسبب في انتحارها.

دفع “حسني” الفتاة للانتحار، بعدما أقنعها أنها “تخينة”، وتظهر كأنها تعدت الـ48 عامًا، بدلًا من 28 عامًا، ومتزوجة مرتين، وأكد على أنها لن تتزوج، فمن الذي سيتقبلها وهي بها تلك الصفات بالإضافة إلى أنها “نكدية”.

استمر الفنان في إقناع الفتاة بالانتحار، وأخبرها أنها ضعيفة، ولو كانت عكس ذلك لأقدمت عليه دونما تفكير، فتوجهت إلى النافذة وألقت نفسها منها، فتوجه “حسني”، واتصل بالشرطة، ليخبرهم بأنها انتحرت، طالبًا منهم “علبة سجاير”، مع “البوكس”، القادم للتحقيق.

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