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الهند تصدر تحذيرا باحتمال وقوع عمليات إرهابية على أراضيها
بانر ارهاب تطرف

الهند تصدر تحذيرا باحتمال وقوع عمليات إرهابية على أراضيها

2017-05-27 21:47:16

أصدرت السلطات الهندية اليوم السبت، تحذيرا بشأن احتمال وقوع عمليات إرهابية في مدينتي نيودلهي ومومباي، علاوة على ولايتي البنجاب وراجستان الحدوديتين.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية أن الشرطة تعتقد بأن مجموعة مكونة من 21 شخصا عبرت مؤخرا الحدود الباكستانية إلى داخل الهند لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المزدحمة من الهند.

وأشارت “روسيا اليوم” إلى أن الشرطة الهندية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق العامة خاصة محطات القطارات والأسواق والفنادق والملاعب الرياضية وغيرها.

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