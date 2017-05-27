انطلقت مساء اليوم، السبت، أولى حلقات مسلسل الأطفال “زووو”، والتي شهدت افتتاح معرض للأجهزة الكهربائية لـ”المعلم سلطان الفهلوي”، والذي يجسده الفنان لطفي لبيب، حيث يسكن بجوار الأسرة بطلة المسلسل.

يظهر الفنان طارق لطفي بشخصيته الحقيقية، ويطلب من “سلطان” أن يخفض صوت الموسيقى أثناء الافتتاح، لأنهم يقومون بتصوير أحد الأعمال الفنية في الجوار، وهذا يسبب إزعاج كبير لهم.

من جانبه، يحاول “سلطان الفهلوي” استغلال الموقف، ويوهم أهل الحارة بأن “لطفي” أتى ليحضر افتتاح المعرض، ويُصر على أن يلتقط معه صورة “سيلفي”، وعندما يحاول “طارق” نفي ما قاله “الفهلوي”، يرد عليهم الأخير بأن “طارق” متواضع ولا يريد أخبارهم بالسبب الحقيقي لحضوره.

وتنتهي الحلقة بحدوث أزمة عامة في “الكهرباء” بالحي، بسبب الحفل الذي نظمه “سلطان الفهلوي” لأنه استفاد من كهرباء الحارة بشكل غير شرعي.