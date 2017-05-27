أكد الشيخ مصطفى سليمان، الداعية الإسلامي، أن نزيف الدم من الأنف والفم لايفطر طالما أنه لم يتم بلعه.

وقال في حواره ببرنامج “بكرة بينا” عبر فضائية “ltc”، تعقيبًا على من يعتقد أن التدخين خلال رمضان لايفطر رغم أنه حرام، أن هناك شبة إجماع على أن التدخين بجميع أنواعه خلال شهر رمضان مفطر، فضلًا عن أنه به نوع من عدم التوقير والإحترام لشهر رمضان، مضيفًا: “من يعتقد أنه لايفطر شارب حاجة”.