 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 10:19 مساءً
روابط سريعة
هل التدخين يُفطر في صيام رمضان؟
تدخين

هل التدخين يُفطر في صيام رمضان؟

2017-05-27 21:33:01
كتب - متابعات

أكد الشيخ مصطفى سليمان، الداعية الإسلامي، أن نزيف الدم من الأنف والفم لايفطر طالما أنه لم يتم بلعه.

وقال في حواره ببرنامج “بكرة بينا” عبر فضائية “ltc”، تعقيبًا على من يعتقد أن التدخين خلال رمضان لايفطر رغم أنه حرام، أن هناك شبة إجماع على أن التدخين بجميع أنواعه خلال شهر رمضان مفطر، فضلًا عن أنه به نوع من عدم التوقير والإحترام لشهر رمضان، مضيفًا: “من يعتقد أنه لايفطر شارب حاجة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3