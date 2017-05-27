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ما حكم صيام المرأة "الحامل" فى رمضان؟
حمل - حامل

ما حكم صيام المرأة "الحامل" فى رمضان؟

2017-05-27 21:06:54
كتب - متابعات

وجهت متصلة تدعى “نهي”، سؤالا عن حكم صيام المرأة “الحامل” فى رمضان ورخصة إفطارها وكيفية التكفير عنه؟

ورد الشيخ محمد رمضان، العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج “اسال أزهري”، المذاع عبر فضائية “إل تي سي”، مساء السبت، أنه يمكن للمرأة الحامل أن تفطر إذا طالبها طبيبها بذلك للحفاظ على حياة الأم والجنين، ثم تقضي تلك الأيام في أوقات أخري.

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