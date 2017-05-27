السيطرة على حريق في محطة وقود بإدفو شمال أسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان من السيطرة على حريق اندلع في محطة للوقود في عزبة تلي جنوب مدينة إدفو شمال المحافظة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

وكان مدير أمن المحافظة اللواء مجدي موسى، تلقى إخطارا، اليوم السبت، من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في محطة وقود بعزبة تلي التابعة لقرية الرمادي بحري بمركز إدفو، وذلك أثناء تفريغ الوقود إلى داخل المحطة، مما تسبب في اشتعال النيران.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.