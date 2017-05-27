أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة عصام أنور، محاولة تهريب كمية من أجهزة الاتصالات والتنصت المحظور دخولها البلاد.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من دبي، وبتفيش حقائبه تم العثور على 6 لمبات إضاءة تحتوي على كاميرات تصوير عالية الجودة و4 أجهزة لاسلكي و2 ريموت سيارة مزود بكاميرا و2 قلم مزود بكاميرا.

وقرر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي وإحالة الراكب للجهات المختصة.