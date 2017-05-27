غابت البهجة والفرحة بحلول شهر رمضان المبارك عن الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب ضعف القدرة الشرائية وحالة الركود الاقتصادي في القطاع التي تسيطر على المشهد هناك في أجواء بائسة وصعبة إنسانيا واقتصاديا.

وخلت الأسواق من المشترين، وسادت حالة من الاستياء بين أصحاب المحلات الذين اشتكوا من حالة ركود غير مسبوق رغم تكدس المحلات بكميات كبيرة من البضائع على أمل أن يتم بيعها للمواطنين الذين يستعدون لهذا الشهر الفضيل.

“حالة من الخوف والمصير المجهول يعيشه الناس بسبب اقتطاع من 30% إلى 50 % من رواتب الموظفين وهم الشريحة الأكبر التي كان يراهن عليها التجار في قطاع غزة وأنهم المحرك الأساسي في السوق” هكذا فسر أحد المواطنين سبب الأزمة ونتائجها.

ويقول أحد التجار “الناس تأتي للفرجة على البضاعة ولا يشترون إلا الأساسيات وفي أضيق نطاق.. الوضع سيئ للغاية.. ولا نعرف إلى ماذا سنصل”.

يأتي ذلك في ظل أزمة كهرباء خانقة ومتواصلة لتنغص حياة الغزيين لتضيف مأساة إلى مآسيهم في ظل الحصار وسوء الخدمات الطبية وتدهور حالتها وشح المياه وزيادة نسبة الملوحة بها وسياسة الإبعاد ومنعهم من لم شمل الكثير من الأسر المشتتة بين الضفة وقطاع غزة.

ويرى محللون أن هناك مجموعة من العوامل وراء حالة الركود والتي قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي في القطاع، فبخلاف الاحتلال والحصار هناك ظروف الانقسام السياسي بين الضفة والقطاع بالإضافة إلى وجود معدلات عالية من البطالة إلى جانب انتشار حالة من الإحباط بين الشباب في القطاع وطبعا مشكلة الرواتب ونقص السيولة مع المواطنين وهو ما أدى إلى انخفاض معدل دوران النقد.

ورأوا أن الحل يكمن في عدد من الأمور أهمها عودة الراتب كما كان لأكثر من 56 ألف موظف، وزيادة الإنفاق الحكومي على الطبقات الفقيرة والمهمشة في القطاع، وتقليل معدلات الضرائب (والتي تشمل المنظومة الجمركية) المفروضة من حكومة حماس وكذا من السلطة في الضفة، وضرورة العمل على تنشيط المساعدات من الدول العربية والعمل على فك الحصار على القطاع.