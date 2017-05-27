 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 08:42 مساءً
روابط سريعة
أزمة فى أولى حلقات "ريح المدام" بسبب دنيا سمير غانم!
الممثل احمد فهمي

أزمة فى أولى حلقات "ريح المدام" بسبب دنيا سمير غانم!

2017-05-27 20:42:06
كتب - متابعات

أذاعت قناة “النهار”، أولى حلقات مسلسل “ريح المدام” للفنانين أحمد فهمي، وأكرم حسني، ومي عمر، اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.
وظهر أحمد فهمي، منذ بداية الحلقة، كزوج “بصباص”، يحاول خداع زوجته بتدينه، ويعمل كمخرج إعلانات، وأثناء ذهابه للعمل يخبره مساعده بأن الفنانة دنيا سمير غانم اعتذرت عن تصوير الإعلان، لأنه عاكسها أثناء اجتماعهما الأول، ما أغضبها وأغضب زوجها الإعلامي رامي رضوان.
واستبدل فهمي، دنيا سمير غانم بوالدة مساعده، التي أدت دورها فاطمة كشري، في تصوير إعلان “مزيل عرق”، والذي حاز على إعجاب صاحبة المنتج، التي يغازلها الفنان، ويخبرها أنه متزوج من سيدة “أوحش” منها، وتضربه “علقة” يوميًا بعد عودته.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3