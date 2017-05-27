أذاعت قناة “النهار”، أولى حلقات مسلسل “ريح المدام” للفنانين أحمد فهمي، وأكرم حسني، ومي عمر، اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وظهر أحمد فهمي، منذ بداية الحلقة، كزوج “بصباص”، يحاول خداع زوجته بتدينه، ويعمل كمخرج إعلانات، وأثناء ذهابه للعمل يخبره مساعده بأن الفنانة دنيا سمير غانم اعتذرت عن تصوير الإعلان، لأنه عاكسها أثناء اجتماعهما الأول، ما أغضبها وأغضب زوجها الإعلامي رامي رضوان.

واستبدل فهمي، دنيا سمير غانم بوالدة مساعده، التي أدت دورها فاطمة كشري، في تصوير إعلان “مزيل عرق”، والذي حاز على إعجاب صاحبة المنتج، التي يغازلها الفنان، ويخبرها أنه متزوج من سيدة “أوحش” منها، وتضربه “علقة” يوميًا بعد عودته.