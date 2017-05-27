احتجزت السلطات الإيطالية سوريين اثنين في صقلية لشبهات تتعلق بالإرهاب.

ونقلت قناة “سكاي نيوز بالعربية” الليلة عن مصادر صحفية إيطالية قولها إن شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية اعتقلت السوريين عقب وصولهما على متن عبارة قادمة من مالطا إلى ميناء بوتسالو الذي يبعد 130 كيلومترا عن مكان اجتماع قادة الدول الصناعية السبع، موضحة أن أحد المقبوض عليهما قاصر في حين يبلغ الثاني من العمر 25 عاما.

وأضافت إن الشرطة عثرت على صور على هاتفيهما لانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ويبدو أن لهما روابط بليبيا.