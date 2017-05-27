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قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان بقرى كفر الشيخ
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قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان بقرى كفر الشيخ

2017-05-27 20:26:40

قالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ الدكتورة لميس المعداوي، إن مديرية الصحة بالمحافظة بدأت اليوم /السبت/ في إقامة قوافل طبية مجانية للمواطنين بقرى المحافظة على مدار أيام شهر رمضان المبارك، بناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر.

وأوضحت وكيل الوزارة - في تصريح اليوم /السبت/ - أن قافلة طبية مجانية ستتواجد يوميا في قرية من بين 30 قرية تم اختيارها من قرى مراكز ومدن المحافظة، في حملات شاملة للكشف على جميع الأمراض، وإجراء التحاليل اللازمة لمرض فيروس (سي) على مدار أيام الشهر الكريم، وقد بدأت أولى هذه القوافل اليوم من قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، لتقدم الكشف والعلاج للمواطنين بالقرية مجاناً.

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