"مجموعة السبع": مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا2017-05-27 20:20:09
أكدت مجموعة السبع، أنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا؛ في إشارة إلى “مسؤوليتها” في النزاع الأوكراني، لافتة إلى أن رفع العقوبات مرتبط بتنفيذ روسيا لاتفاقات مينسك للسلام التي وقعت في 2015.
وقال البيان الختامي، لقمة تاورمينا في جزيرة صقلية الإيطالية، أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم /السبت/ - إن”العقوبات يمكن أن ترفع عندما تنفذ روسيا التزاماتها، لكننا مستعدون لاتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا إذا لزم الأمر”.
وأضاف البيان “نؤكد مسؤولية روسيا الاتحادية في النزاع والدور الذي ينبغي أن تؤديه لإعادة السلام والاستقرار”، مجددا تنديده بـ”الضم غير القانوني للقرم”.
كما أشار البيان إلى أن قادة مجموعة السبع قرروا مكافحة السياسات الحمائية وكذلك “كل الممارسات التجارية السيئة ، مضيفا :” نكرر التزامنا إبقاء أسواقنا مفتوحة ومكافحة الحمائية، مع البقاء حازمين حيال الممارسات التجارية السيئة”.
وعلقت مشاركة روسيا في مجموعة الثماني بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وفرضت عليها عقوبات اقتصادية لضلوعها في النزاع في شرق أوكرانيا والذي خلف أكثر من 10 ألاف قتيل في ثلاثة أعوام.
وتنفي موسكو دعمها الانفصاليين الذين يقاتلون القوات الأوكرانية، لكن مجموعة السبع كررت اتهاماتها لموسكو بشكل واضح.
يشار إلى أن المناخ والتجارة الدولية هما المسألتان الخلافيتان الأساسيتان في قمة مجموعة السبع بين الولايات المتحدة وشركائها.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، أنه سيتخذ الأسبوع المقبل قرارا بشأن انسحاب بلاده المحتمل من اتفاق باريس للمناخ.
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