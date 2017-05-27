أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الله سبحانه وتعالى اختص ثواب وجزاء الصائمين لذاته سبحانه وتعالى، لما لهذه العبادة من مزية خاصة عن غيرها من العبادات من حيث أنها سر بين الإنسان وربه.

وقال في برنامج “حوار المفتي” على شاشة “أون لايف”، اليوم السبت، إن صيام رمضان درس كبير للمسلمين بأن أوقاتهم عقب الشهر الكريم منضبطة بإطار الشرع الشريف، فإذا كانوا امتنعوا عن المباح خلال هذا الشهر، فأنهم يكونوا أبعد عن المحرمات بعده.

وأردف أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم، والفرصة متاحة والباب مهيأ أمام المسلمين للاستفادة من نفحات الشهر الكريم، وينبغي على الصائم أن يغتنم كل ثانية في هذا الشهر الكريم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وألا يقول إلا صدقا وحق ويبتعد عن الكذب، وأن يكون أمين في كل شئ مع خالقه والخلق أجمعين، وأن يكون مخلصًا ومطيعًا لربه.