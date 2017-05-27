بعث رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، برقية عزاء اليوم /السبت/ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن شجبه العميق وإدانته الشديدة لجريمة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مواطنين أقباطا في المنيا أمس، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، معتبرا أن هذه الجريمة محاولة لتقويض استقرار مصر الشقيقة وإثارة الفتنة بين أبنائها.

كما بعث الحريري برقية عزاء مماثلة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متقدما بأحر مشاعر العزاء والمواساة في الضحايا الذين سقطوا.