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بنما وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي في المنيا
هجوم المنيا

بنما وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي في المنيا

2017-05-27 20:08:01

أدانت بنما وماليزيا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة في محافظة المنيا وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأعربت الحكومة البنمية، في بيان اليوم /السبت/، عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي، مشددة على رفضها لكافة الأعمال الإرهابية، وتقدمت بخالص التعازي للضحايا وأسرهم.
من جهتها .. أعربت ماليزيا عن تعازيها وتضامنها مع شعب وحكومة مصر وأسر الضحايا، مؤكدة رفضها لأعمال العنف والإرهاب.

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