دافع محمد عبدالرحمن، نجم “مسرح مصر”، عما يقدمه الفرقة على المسرح ضد الانتقادات التي توجه باستمرار للفريق الذي كونه الفنان أشرف عبدالباقي.

وقال عبدالرحمن في حواره على نجوم إف إم، عبر برنامج “لسه فاكر”: “من يقول على ما نقدمه إنه مجرد اسكتشات (وريني إنت هتعمل إيه)، إحنا محققين عناصر المسرح، فيه حائط رابع مكشوف اللي هو الجمهور وديكور وأنا حققت أركان المسرحية وفيه رواية بتقدم، وهذه مشكلتك أنك لا ترى هذا، حافظ إنت على القديم وطور واعمل الجديد، ليه خايف، أنا عملت نوع جديد ويعجب الناس”.

وعن تعرض نجوم المسرحية لانتقاد مؤخرا بسبب انتشار مشهد يسخرون فيه من أيام الكفار وما تردد عن سخريتهم من النبي محمد عليه أفضل الصلاة السلام، أوضح: “المشهد كأننا أيام الكفار وبنتريق عليه، فإحنا بنتكلم مثلهم، والموضوع كان من 4 سنين وفجأة تم فتحه هذه الأيام ده وقتها لم يحدث أي شيء، موضوع كان غريب فعلا ونحن تجاهلنا الموضوع فالفكرة نتجاهل الموضوع، وكل الشارع بيحب (مسرح مصر) وسيكون شخص مجهول الذي يحاول منع المسرحية”.