رفض الفنان أحمد فهمي، الرقابة على الفيس بوك أو السينما، قائلا: “لا أؤيد بالطبع الرقابة على الفيس بوك، وحتى الرقابة على السينما فأنا أعمل ما أريده والسوشيال ميديا جعلت كل شخص لو يريد مشاهدة كل حاجة سيشاهدها، أي حاجة تمنعها ستكون مرغوبة وستصل للإنسان بشكل أسوأ، وكنت ضد مثلا المدارس المنفصلة، المهم توعي الناس يتعاملون إزاي مع بعض، نحن عشنا في مراحل جهل وهذا كان أخطر حاجة”.

وقال “فهمي”، في حوار مع برنامج “احكي يا شهريار”، على إذاعة “نجوم إف إم”، اليوم السبت، عن شكل الست التي يفضلها، قال: “أنا بحب جدا الست اللي شكلها حلو ودمها خفيف، مثل جينيفر أنستون ومش بتحاول تبيع بشكلها وهي دائما دمها خفيف وتهزر، ولكن سكة كيم كاردشيان بعيدة تماما عن شخصيتي، وأنا شخصيا مش بعرف أقول كلام حلو، حتى على مستوى التمثيل، ببعد عن التسبيل والأوفر، وبحب الأفعال لا الأقوال”.

وعن انفصاله عن هشام ماجد وشيكو، أشار: “طبعا إحنا أصحاب من 21 سنة، وكان انفصال لابد وكان بناء على اتفاقنا سويا ولم نتخانق، والجمهور دائما يشوف النتيجة وليس المطبخ، وشعرنا أن مطبخنا سيهبط بنا، وكان أخر عمل جمعنا برنامج الفرنجة وفيلم الحرب العالمية الثلاثة وقررنا الانفصال ونحن على القمة أفضل ما الجمهور يطلب منا ذلك، وشعرنا أنه ليس هناك حدوتة لذلك ابتعدنا بعدنا، ولو فيه عمل يجمعنا سنعود، وهما عندهم مسلسل مع مكي وأنا أيضا مع أكرم حسني”.