ظهرت الفنانة والراقصة فيفي عبده، في حالة من الرعب الشديد، بعد غرق السيارة التي تركبها في الرمال المتحركة أثناء خدعها ومشاركتها في برنامج “رامز تحت الارض” على فناة إم بي سي مصر.

وذعرت فيفي عبده وأطلقت سباب مستمر تجاه فريق العمل قائلة “هنموت في الصحرا يا ولاد ال..”، كما زاد الامر سوء بعد أن أرتدي رامز جلال زي سحلية ضخمة، واقترب منها، وأثار رعبها، ثم كشف لها عن نفسه، وما كان منها إلا ان انهالت عليه بالشتائم والسباب بألفاظ خارجة.